قنصل مصر بهامبورج: المصريون في الخارج مرتبطون بالوطن وأحداثه دائما

قالت عبير عمر سليمان، قنصل مصر لدى هامبورج، إن المصريين في الخارج مرتبطون بالوطن وأحداثه بصورة لا يتخيلها أحد.

الأقبال على الانتخابات كثيف

وأكدت عبير سليمان، خلال حوارها لكاميرا «إكسترا نيوز»، أن الإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية في الخارج كثيف منذ اللحظات الأولى من الانطلاق، حيث يوجد حرص ملحوظ من قبل الجالية المصرية على المشاركة.

وأضافت أن هناك سهولة كبيرة في التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اللحظات الأولى من انطلاق التصويت في الخارج.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يُعْتَمَد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.