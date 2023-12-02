حملة «مواطن» بفيينا: درجة الحرارة تحت الصفر وحرصنا على المشاركة بالانتخابات

وجه المحاسب إسلام طاحون، منسق حملة «مواطن» بفيينا، التحية لكل مواطن مصري حرص على المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي بالأمس رغم الطقس السيئ بسبب شدة البرودة وتساقط الثلوج وكانت درجة الحرارة تحت الصفر، مشيرا إلى أنه كان هناك توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت بالأمس من الساعة 9 صباحا.

مظاهرة في حب مصر في النمسا

وأضاف «طاحون»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده، عبر القناة الأولى: «كان هناك مظاهرة في حب مصر بالنمسا من تنظيم عدد من المنظمات الكبيرة في تمام الساعة 3 عصرا بالأمس، وكان يعلوها أعلام مصر بمصاحبة الموسيقى الوطنية».

إقبال كبير على الانتخابات بالنمسا

وتابع: «لم أتوقع هذا الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية بالأمس، إذ إن يوم الجمعة كان يوم عمل في مدينة فيينا»، متوقعا زيادة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم اليوم نظرا لكونه يوم إجازة في عدة مدن، مشيرا إلى أنه تم توعية المصريين المتواجدين في النمسا منذ فترة طويلة حول أهمية المشاركة في هذا العرس الانتخابي الديمقراطي.