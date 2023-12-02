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رئيس جهاز العبور يجتمع بسكان الحي السابع لبحث شكواهم وطلبات تطوير المنطقة

كتب:

أيمن حمزة
12:03 م | السبت 02 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان تلتقي المواطنين بمدينة العبور للاستماع لارائهم حول تطوير المدينة

قيادات الإسكان تلتقي المواطنين بمدينة العبور للاستماع لارائهم حول تطوير المدينة

التقى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعددٍ من سكان الحي السابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وذلك في إطار التواصل المجتمعي بين الجهاز والسكان، وعقد اللقاءات المتكررة لمناقشة مختلف المشكلات التي تواجه السكان والعمل على حلها.

وخلال اللقاء، تمّ عرض مطالب ومقترحات السكان، حيث وجه المهندس أحمد رشاد بسرعة تنفيذها في إطار الضوابط الإدارية المتبعة، كما تمت مناقشة كافة الشكاوى والمقترحات التي تم طرحها من قبل السكان، وما تم رصده في ملفات العمل والمعوقات.

وتولى رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، الرد على الاستفسارات والمشكلات التي تم طرحها من قبل السكان، كما وعد بإيجاد حلول سريعة وإيجابية لكل النقاط المطروحة.

وأفاد المهندس أحمد رشاد، بأن منطقة الحي السابع والمدينة تشهد تطوراً كبيراً في شتي الملفات خلال الفترة الحالية، وأنه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات مع قاطني المدينة بصفة دورية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، استمرار أعمال التطوير والصيانة بالحي التاسع، حيث يجري تنفيذ أعمال صب القميص الخرساني للأرصفة والممرات بالمسطحات الخضراء ببعض البلوكات السكنية.

وأضاف أنَّه جار تنفيذ أعمال تركيب بلدورة وإنترلوك والاهتمام بالمسطحات الخضراء ببعض المناطق بالحي، وتركيب البلدورة للجزيرة الوسطي بشارع محمد علي غريب، وتشغيل طبقة الأساس بحارة الخدمة بالبلوك 18010.

وقال إنَّه استكمالاً لما تم من البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالإسكان العائلي، تم الانتهاء من أعمال إعادة الشي لأصلة وترميم مسارات الغاز والمرافق، وتوسعة الطريق بشارع عقبة بن نافع بالإسكان العائلى بالحي الثالث.

ونوه عن أنه جار استكمال الأعمال الصناعية، وكذلك رفع المخلفات ونواتج التطوير بالطريق الدائري خلف الإسكان العائلي (4&6)، واستمرار أعمال نظافة الطريق ورفع المخلفات بالإسكان العائلي بالحي الثالث.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.