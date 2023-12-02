اليوم آخر موعد لاختبارات مسابقة 1000 عامل بوزارة الأوقاف

تنتهي اليوم، السبت 2 ديسمبر 2023، امتحانات مسابقة 1000 عامل بوزارة الأوقاف، والتي بدأت في 4 نوفمبر الماضي، وتُعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعجوزة.

وأكّدت وزارة الأوقاف، أنَّ المسابقة تُعقد وفقًا لمعايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص، بهدف اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول إلى الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.

مهام الوظائف المطلوبة

وتشمل مهام شاغل وظيفة عامل بوزارة الأوقاف المحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضارى وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

وتشمل المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

الشروط المطلوبة

أما الشروط المطلوبة في المتقدمين فهي كالتالي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

المؤهل الدراسي: مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية).

أما المستندات المطلوبة فهي كالتالي:

صورة شخصية.

الرقم القومي وجه أول سارية.

الرقم القومي وجه ثاني سارية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

المؤهل الدراسي.

إيصال الإيداع البنكي.

الموقف من الخدمة العسكرية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهان بحسب الأحوال).