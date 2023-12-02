عضو بالنواب: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات دليل على الوعي السياسي

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن المشاركة الكثيفة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ودعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمثابة مهمة وطنية لهم لقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

ثقة الشعب المصري والوعي السياسي

وقال خضراوي في بيان له إن هذه المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ولليوم الثاني على التوالي تؤكد على مجموعة من الحقائق في مقدمتها ثقة الشعب المصري الذي لديه من الوعي السياسي والاجتماعي بأهمية المشاركة الانتخابية وتؤكد أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية خاصة وأن المشاركة تأتي ترسيخاً للقيم الديمقراطية وأسس حقوق الإنسان التي تولي مصر بها أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة وبما يرسخه من ممارسة سياسية مستقبلية ناجحة معتبراً هذه المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في هذه الانتخابات بمثابة تصويت على استمرار حرص المصريين على دعمهم للقيادة السياسية واستمرار دعمهم للأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف المهندس عبد السلام خضراوي إن مؤسسات الدولة بصفة عامة ووزارة الخارجية بصفة خاصة نجحت في تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 121 دولة حول العالم بعد اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر مؤكداً أن المصريين بالخارج أكدوا للعالم كله التفافهم حول دولتهم وقيادتها الحكيمة بالاصطفاف أمام السفارات ومقرات التصويت وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي واختيار قائدهم الذي سيعبر بمصر إلى بر الأمان والأجدر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي.

التحية والتقدير لأبناء مصر بالخارج

ووجه المهندس عبد السلام خضراوي التحية والتقدير لأبناء مصر بالخارج الذين أكدوا للعالم كله حرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية وشاركوا في هذه الانتخابات بصورة مشرفة مؤكداً أن المصريين بالخارج في عهد الرئيس السيسي تعددت أدوارهم لدعم ومساندة الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً