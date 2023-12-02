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«اقتصادية النواب»: المصريون يرفعون شعار استكمال مسيرة التنمية في الانتخابات

كتب:

حسام أبو غزاله
12:05 م | السبت 02 ديسمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب احتشاد المصريين بالخارج أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات بمثابة رسالة واضحة وقوية للعالم كله بأن المصريين لم يلتفوا بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لم يأت من فراغ وإنما جاء ثقة كبيرة منهم في القيادة السياسية الحكيمة وما حققه الرئيس السيسي لمصر وشعبها من إنجازات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد.

خطوة مهمة نحو استكمال مسيرة الوطن

ووجه عبد الحميد في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للمصريين بالخارج بمختلف دول العالم الذين رفعوا اسم وعلم مصر وشاركوا بصورة ديمقراطية في الانتخابات الرئاسية حازت إعجاب العالم كله معتبراً هذه المشاركة بمثابة خطوة مهمة نحو استكمال مسيرة الوطن ومعركة التنمية والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.

مواجهة المؤامرات الخارجية

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن هذه المشاركة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية قطعت الطريق علي أي مخططات خارجية تحاك ضد الدولة المصرية وأكدت أن الوعي السياسي لدي المصريين بالخارج أصبح عقيدة راسخة في عقولهم وقلوبهم لاستمرار دعمهم السياسي والاقتصادي للدولة المصرية مؤكداً أن المصريين بالخارج والداخل يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس السيسي لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

 

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