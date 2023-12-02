«الأوقاف» تعلن الفائزين في إجابة السؤال الأول بمسابقة «الذكر الحكيم»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، الفائزون في الإجابة على السؤال الأول بمسابقة «الذكر الحكيم».

أسماء الفائزين في مسابقة الذكر الحكيم

كما نشرت وزارة الأوقاف، جوائز الفائزين في مسابقة «الذكر الحكيم»، وجاءت على النحو التالي:

1. فاطمة عبد الرحمن زين محمد ليسانس آداب علم نفس من محافظة المنيا - فازت بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم».

2. أسامة حماده عطية محمد بالصف الثاني الثانوي الأزهري من محافظة البحيرة - فاز بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب «البيان على المنتخب» (الجزء الثلاثون).

3. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة القاهرة - فازت بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب «المختصر المفيد في علم التجويد».

4. سميرة الراعي البهي الراعي موسى بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة طنطا من محافظة الغربية - فازت بالجائزة الرابعة: نسخة من كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم».

رابط للاطلاع والإجابة على السؤال الثاني

5. علي هندي عبد المجيد يوسف صاحب مغسلة ملابس من محافظة بني سويف - فاز بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب «على مائدة القرآن».

كما نشرت الوزارة رابط للاطلاع والإجابة على السؤال الثاني هنـا.