رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال كبير على الانتخابات بسبب عطلة رسمية

قال ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن الإقبال اليوم والبارحة بالانتخابات الرئاسية، كان متوسطا بسبب وجود أيام عمل رسمية، لافتًا إلى أن يوم العطلة الرسمي بألمانيا، الأحد، لذلك سيكون الإقبال كبيرًا.

تنظيم فعالية للمشاركة بالانتخابات

أضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أنه سيتم تنظيم فعالية أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت، لدعوة المصريين في فرانكفورت إلى المشاركة في الانتخابات، وبعدها الاحتفال على الأغاني الوطنية، قائلًا: «المصريين في الخارج درع الوطن، وحائط الصد الأول عن الدولة خارج الحدود».

وتابع: أن مشاركة المصريين بالخارج الكثيفة تبعث رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه التشكيك في الانتخابات، ويشير إلى وجود أهمية كبيرة للوطن والرغبة في التقدم به بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية سامية.