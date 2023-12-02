رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال كبير على الانتخابات بسبب عطلة رسمية

كتب:

مريم جاد
01:33 م | السبت 02 ديسمبر 2023
 رئيس المنظمة المصرية الألمانية

 رئيس المنظمة المصرية الألمانية

قال ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن الإقبال اليوم والبارحة بالانتخابات الرئاسية، كان متوسطا بسبب وجود أيام عمل رسمية، لافتًا إلى أن يوم العطلة الرسمي بألمانيا، الأحد، لذلك سيكون الإقبال كبيرًا.

تنظيم فعالية للمشاركة بالانتخابات

أضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أنه سيتم تنظيم فعالية أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت، لدعوة المصريين في فرانكفورت إلى المشاركة في الانتخابات، وبعدها الاحتفال على الأغاني الوطنية، قائلًا: «المصريين في الخارج درع الوطن، وحائط الصد الأول عن الدولة خارج الحدود».

وتابع: أن مشاركة المصريين بالخارج الكثيفة تبعث رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه التشكيك في الانتخابات، ويشير إلى وجود أهمية كبيرة للوطن والرغبة في التقدم به بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية سامية.

اقرأ المزيد:

محافظة البحر الأحمر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة

نائبة: الحوار الوطني قدم رؤية متكاملة لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية

الحوار الوطني يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية «تعددية وتنافسية»: نحلم بمستقبل آمن

زيلينسكي: لا أريد السلطة وأرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة

رواندا تعتزم تغيير الدستور لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا

وسائل إعلام: بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024

البرازيليون يصوتون في انتخابات رئاسية متوترة بين «دا سيلفا» و«بولسونارو»

العسومي يدعو الليبيين للتكاتف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

رئيس النواب الليبي: لا حل للأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية
بقلم مريم جاد