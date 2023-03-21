«مياه القليوبية» تنظم ورشة عمل لآليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي

«مياه القليوبية» تنظم ورشة عمل لآليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي
كتب:
حسن صالح
05:03 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
ورشة عمل مياه القليوبية
افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل بعنوان آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، بحضور ممثلي الإدارة العامة للجودة وشئون البيئه بالشركة القابضة والجهات الخارجية المعنية متمثلة في الصحة والري والزراعه والجهاز التنفيذي بالقليوبية والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة.
استدامة مأمونية تداول الصرف الصحي
جاءت الورشة وفق بيان شركة مياه القليوبية، في إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول الصرف الصحي والحمأة ضمن الاستراتيجية الخاصة التي تنفقها الدولة المصرية في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
قطاع المعامل والجودة
واستعرض الدكتور علي رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، خلال الورشة، منهجية تطبيق خطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات المعالجة وتحديد المخاطر بمراحل المعالجة والوقوف على الإجراءات التصميمية، وجار الانتهاء من إعداد الخطة لمحطة معالجة قها للحصول على اعتماد السلامة والمأمونية.
وعلى هامش الورشة تم تسليم المهندس مصطفى مجاهد شهادات خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه طوخ المرشحة بعد اعتمادها من وزارة الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة، مؤكداً ان قطاع المعامل والجودة دائمًا ما يحتل الأولوية في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه ومهامه المتعلقة بجودة مياه الشرب بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات المنوطة به.
وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد تسلم 5 شهادات الإدارة الفنية المستدامة TSM طبقاً لخطة العمل 2022-2023 بعد اجتياز المحطات التفتيش على جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية وضبط الجودة.
ووجه المهندس مصطفى مجاهد، الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعمه المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل جودة.