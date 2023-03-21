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«مياه القليوبية» تنظم ورشة عمل لآليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي

كتب:

حسن صالح
05:03 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
ورشة عمل مياه القليوبية

ورشة عمل مياه القليوبية

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل بعنوان آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، بحضور ممثلي الإدارة العامة للجودة وشئون البيئه بالشركة القابضة والجهات الخارجية المعنية متمثلة في الصحة والري والزراعه والجهاز التنفيذي بالقليوبية والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة.

استدامة مأمونية تداول الصرف الصحي

جاءت الورشة وفق بيان شركة مياه القليوبية، في إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول الصرف الصحي والحمأة ضمن الاستراتيجية الخاصة التي تنفقها الدولة المصرية في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

قطاع المعامل والجودة

واستعرض الدكتور علي رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، خلال الورشة، منهجية تطبيق خطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات المعالجة وتحديد المخاطر بمراحل المعالجة والوقوف على الإجراءات التصميمية، وجار الانتهاء من إعداد الخطة لمحطة معالجة قها للحصول على اعتماد السلامة والمأمونية.

وعلى هامش الورشة تم تسليم المهندس مصطفى مجاهد شهادات خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه طوخ المرشحة بعد اعتمادها من وزارة الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة، مؤكداً ان قطاع المعامل والجودة دائمًا ما يحتل الأولوية في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه ومهامه المتعلقة بجودة مياه الشرب بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات المنوطة به.

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد تسلم 5 شهادات الإدارة الفنية المستدامة TSM طبقاً لخطة العمل 2022-2023 بعد اجتياز المحطات التفتيش على جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية وضبط الجودة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد، الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعمه المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل جودة.

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