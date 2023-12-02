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بدء تسجيل المتقدمين لوظائف المحطات النووية لإنتاج الكهرباء 2023

كتب:

سلامة عامر
08:44 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
وظائف - صورة أرشيفية

وظائف - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدء تسجيل طلبات الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكأفاة شاملة للدرجة الأولى والثانية حتى يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري 2023 وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الأولى بالوظائف الهندسية 2023

وكشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجات الأولى والثانية من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة الآتية «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني» وهي كالتالي:

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 10 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقة ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 4 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ والحاسب الآلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

- ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟﯾﮫ ووﺿﻊ اﻟﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الثانية بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية من خريجي العلوم 2023

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة وهي كالتالي:

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎزاﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ الإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

طريقة تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2023

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه يتم تقديم الطلبات بصيغة « بي دي إف» من خلال موقع الهيئة الإلكتروني التالي www.nppa.gov.eg

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.