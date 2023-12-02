التحالف الوطني يطلق مبادرة لضمان توصيل الدعم إلى غزة

تواصل مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نشاطها المكثف في العمل التنموي والخيري والإغاثي من خلال الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية؛ إذ جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وشركة الرياض مصر للتنمية والاستثمار العقاري وإطلاق مبادرة لدعم القضية الفلسطينية وتوصيل المساعدات للمتضررين من أبناء قطاع غزة.

دعم العمل المجتمعي

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة مصر الخير، المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد وعن شركة الرياض مصر المهندس محمد جامع رئيس مجلس الإدارة.

وقالت المهندسة أمل مبدى في كلمتها عقب التوقيع، أن مؤسسة مصر الخير حريصة على استمرار تعاونها مع القطاع الخاص في دعم العمل المجتمعي على كافة المستويات والتنسيق مع الشركات في مشروعات المؤسسة التي تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل خدمة له.

وثمنت مبدى الخطوة التي قامت بها شركة الرياض مصر للتنمية والاستثمار العقاري في القيام بهذا العمل الخيري والتنموي كنوع من المسئولية المجتمعية للشركات في القيام بمسئولياتها، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجها الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع شركائها وأنها تمثل عنوانا للثقة أمام الشركاء، مؤكدة حرص المؤسسة على الوصول للأسر الأكثر احتياجا بجانب دعم القضايا القومية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكشفت عن أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة لقطاع غزة وصل إلى 1200 طن، كما أن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت 193 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك من خلال 4 قوافل مساعدات.

دعم القضية الفلسطينية

ومن جانبه، قال المهندس محمد جامع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر للتنمية والاستثمار العقاري، إنه فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ودعم متضرري قطاع جرى تجهيز شاحنة مواد غذائية تفي باحتياجات 2000 أسرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير إيمانا منها بالدور المهم للمطورين العقاريين بضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل أشقائنا ودعهم في معاناتهم مع العدوان.

ودعا كافة شركات التطوير العقاري للعمل يد واحدة والمشاركة في دعم القضية وتوصيل الدعم للمتضررين كأقل نوع من المشاركة لتخفيف الآلام عن الأشقاء في غزة بعد ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية.