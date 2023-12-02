المصريون في أيرلندا يحرصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أبرزت قناة «إكسترا نيوز»، حرص أبناء الجالية المصرية، على مستوى العالم، المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمرة على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، إذ استعرضت مقطع فيديو من السفارة المصرية في دبلن، بدولة إيرلندا.

حالة من السعادة بين المصريين

وسادت حالة من السعادة بين المصريين الذين أصروا على قطع مسافات بعيدة للتصويت والإدلاء بآرائهم في الاستحقاق الرئاسي المصري، إذ قال أحد المواطنين: « واجب على كل مصري بيحب بلده إنه يشارك في الانتخابات، ويجب أن نتفاعل مع الموقف لاختيار القائد الذي سيطور من مصر، كلنا محتاجين يكون إيدينا في إيد بعض».

المرشحون للانتخابات الرئاسية 2023

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).