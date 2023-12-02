«حماة وطن» بقنا ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بقنا، مساء اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مدينة أبوتشت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال التصويت في صناديق الاقتراع.

وبحسب بيان الحزب، حضر المؤتمر اللواء الحسن علي عباس، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، واللواء خالد الشاذلي، واللواء مصطفى خلف، مساعدي الأمين العام بمحافظة قنا، والنائبة شادية العمدة، أمين السياسات بالحزب بقنا، والمستشار حلمي علي، أمين الحزب بمركز أبوتشت، والشيخ أحمد مرتضى، مدير إدارة أوقاف أبوتشت، والقمص بولس نظير، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بقرية أبوشوشة، والمستشار أحمد عبداللطيف، نقيب المحامين بأبوتشت والأمين العام لنقابة المحامين بقنا،ولفيف من عمد ومشايخ ورموز مركز أبوتشت ومحافظة قنا.

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات الحضور، والتي افتتحها المستشار حلمي علي، أمين الحزب بمركز أبوتشت، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن مشاركة الجماهير من أبناء مركز أبوتشت في هذا المؤتمر تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تحقق خلال فترة توليه الحكم من تنمية مستدامة في مجالات البناء والاقتصاد والتنمية.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأوضح اللواء الحسن على عباس، أمين الحزب بمحافظة قنا، أن قيادات وكوادر الحزب تقف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتدعو جموع المواطنين للخروج في أيام الاقتراع للمشاركة الفاعلة والظهور بشكل حضاري أمام العالم أجمع، مؤكدًا أن المشاركة هي واجب وطني وديني لا ينبغي أن نتخلف عنه.

ويأتي المؤتمر الذي شهدته مدينة أبوتشت، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي مؤسس وزعيم حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.