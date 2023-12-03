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أستاذ باطنة يكشف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

كتب:

مريم جاد
06:53 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الدكتور أشرف عقبة

الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة بجامعة عين شمس، إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي هما كبار السن والأطفال في سن الرضاعة.

ولفت «عقبة» إلى أنه من الصعب التمييز بين الفيروس المخلوي التنفسي وبين الإنفلونزا العادية برغم اقتراب الأعراض من بعضها.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، أن من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي هي، ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق والكحه مصحوبة بضيق تنفس ولمعرفة إذا كان ليس إنفلونزا عادية يجب إجراء بعض الفحوصات والأشعة.

الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

وكشف أنه للحماية من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي يجب عدم الاختلاط بالمصابين، والتركيز على التغذية السليمة لكبار السن والأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتياطات الخاصة هي استخدام اللقاح الخاص بالمرض في بعض الأحيان وبالنسبة للفيروس التنفسي يجرى حديثا وجود لقاح خاص به والموافقة عليه من شهرين بالولايات المتحدة وجرى إنتاجه من الشركات العالمية.

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بقلم مريم جاد