خطوات استخراج كعب عمل.. مستند مهم للتقدم إلى وظيفة

يهتم عدد كبير من الشباب بمعرفة خطوات استخراج كعب عمل، لأنّ كعب العمل أو شهادة القيد مستند رسمي يصدر عن وزارة العمل، ويُعد بمثابة وثيقة رسمية تثبت تسجيل المواطن لدى الوزارة، وتسمح له بالبحث عن عمل في القطاع الخاص، وهو من الأوراق المهمة التي يحتاجها المقبولون في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل

للحاصلين على المؤهلات فإنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل تكون كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، والأصل للاطلاع.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع.

- الرقم التأميني.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة قياس مستوى المهارة بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

أوراق استخراج كعب العمل لغير الحاصلين على مؤهل

- صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- الرقم التأميني.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- شهادة صحية وإيصال استلام.

أوراق استخراج كعب عمل لذوي الهمم

لاستخراج كعب العمل لذوي الهمم يتطلب الأمر توافر المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- مستندات الكشف الطبي موضح بها نوع الإعاقة.

- شهادة الموقف التأميني.

- شهادة الخبرة إن وجدت.

خطوات الحصول على كعب العمل

بعد تجهيز المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل، يمكن لطالب الخدمة التوجه إلى أقرب مكتب عمل لمحل إقامته، لتسليم الأوراق للموظف المختص، والبدء في خطوات استخراج واستلامه في الوقت المحدد.

رسوم استخراج كعب العمل

تقدم وزارة العمل كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين

وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب العمل أون لاين؛ للتسهيل على المواطنين، باتباع الخطوات التالية:

- تصفح موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــــــــــا.

- اضغط على تسجيل راغبي العمل.

- اختر التسجيل لأول مرّة، إذا لم يكن لديك حساب.

- ادخل البيانات المطلوبة بدقة.

- تحديد رغبة مكان العمل بالداخل أو بالخارج أو كعب عمل.

- توجه إلى أقرب مكتب عمل لاستلام كعب عمل.

مدة صلاحية كعب العمل

تبلغ مدة صلاحية كعب العمل 3 سنوات.

كيفية تغيير المهنة على كعب العمل؟

يمكن تغيير المهنة على كعب العمل من خلال تقديم طلب إلى مكتب القوى العاملة التابع للمحافظة التي يقيم بها المواطن، مرفقًا به الأوراق الآتية:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، والأصل للاطلاع.

الاستعلام عن كعب العمل

يمكن الاستعلام عن كعب عمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن شهادة قيد «كعب عمل».

- كتابة البيانات المطلوبة.

- الضغط على زر الاستعلام.

مدة استخراج كعب العمل

بعد تجهيز كل الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، وتقدمها للموظف المختص بكعب العمل، يمكن للمواطن أن يتجه في اليوم التالي لاستلام كعب العمل أو حسب الوقت الذي يحدده مكتب العمل؛ لكنه في كل الأحوال لا يستغرق أكثر من 24 ساعة.

فائدة كعب العمل

لكعب العمل أهمية كبيرة بالنسبة للراغبين في العمل في القطاع الخاص إذ إنّه يوفر الآتي:

- يثبت تسجيل المواطن لدى وزارة القوى العاملة، ما يضمن له عدم العمل في مهنة ممنوعة أو خطرة.

- يسمح له بالبحث عن عمل في القطاع الخاص، إذ إنّ العديد من الشركات والمؤسسات تشترط الحصول على كعب العمل عند التوظيف.

- يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على بعض الخدمات الحكومية، مثل الاشتراك في التأمين الاجتماعي، أو الحصول على قرض من البنك.