اختيار 227 مواطنا في القرعة العلنية للحج بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج، لعام 1445 هجرية - 2023 ميلادية، والتي أسفرت عن فوز 227 شخصا.

قرعة الحج في دمياط

وتأتي القرعة تحت إشراف وزارة الداخلية، وجاءت تلك الفعاليات التي أُقيمت اليوم الأحد، بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديري مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة.

محافظ دمياط تطالب الفائزين بالدعاء لمصر

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام، متمنية للجميع أن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام، كما هنأت الفائزين بالقرعة وطالبتهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

الفائزون بالقرعة

ووجهت الدكتور منال عوض، الشكر إلى وزارة الداخلية، وجميع القائمين على هذا الحدث، ورعايتهم حجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط بلغ 861 مواطنا، ويصل العدد المقرر اختياره 227، وتجرى القرعة بشفافية تامة من خلال الحاسب الآلي.