«أنت مش لوحدك» احتفالية لذوي الهمم في متحف محمد ناجي بالجيزة

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم برنامج «انت مش لوحدك»، الخميس المقبل بمتحف محمد ناجي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة مدرسة أمل الهرم لضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية التابعين لإدارة الهرم التعليمية، وتبدأ الورشة في العاشرة صباحا وتتضمن عددا من الفعاليات من أبرزها ورشة فنية في مجالي الرسم والتصوير.

مبادرة «أنت مش لوحدك»

وأطلقت وزارة الثقافة من خلال الفنون التشكيلية، المبادرة المجتمعية «أنت مش لوحدك»، في بناير الماضي بهدف دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تنفيذها بتنظيم جولات في المتاحف الفنية تشمل يوما ترفيهيا وفنيا للأطفال، وذويهم والطاقم الطبي المشرف عليهم، ويمتد هذا اليوم من العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا.

وسبق أن استضاف القطاع مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأطفال مستشفى 57357، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث تضمن اليوم حفل موسيقى وورشة رسم بالألوان المائي، وجولة في المتحف.