أماكن خروج في التجمع الخامس.. استمتع بتجربة جديدة

التجمع الخامس من أحد أرقى المناطق الحديثة، ويتميز بطابعه العمراني، ويوجد به العديد من الأماكن الترفيهية والمناسبة للخروج والتنزه لوجود مطاعم وكافيهات تقدم خدمات على أعلى مستوى، فضلًا عن أماكن الخدمات من البنوك والشركات وأماكن التسوق، لذا نستعرض خلال هذا التقرير أماكن خروج في التجمع.

أماكن خروج في التجمع

يوجد أماكن عدة للخروج في التجمع من بينها مولات التجمع الخامس وهي على النحو التالي:

كايرو فستيفال مول

ويعتبر من أشهر المولات ليس فقط بالتجمع الخامس، وأحد أبرز الأماكن التجارية والترفيهية في القاهرة الجديدة، حقق المعادلة الصعبة من خلال موقعه الاستراتيجي المتميز، الذي ساعد سكان الكثير من المدن والمناطق المحيطة به في الوصول إليه، للاستمتاع بمساحته العملاقة التي ساعدت على انتشار أكبر عدد من الخدمات المميزة.

داون تاون مول

داون تاون هو أحد مولات التجمع الخامس وأشهر مولات القاهرة الجديدة، يقع في أول شارع التسعين ومن أوائل المولات التي افتتحت وبه عدة مبانٍ محلاتها ومعارضها على دورين، ويحتوي على العديد من العلامات التجارية الشهيرة، ويعد مكانا مناسبا للتسوق والترفيه.

نادي الزهور

يقدم العديد من الخدمات التي تتناسب مع الأسر احتياجاتهم الحياتية واليومية، سواء للترفيه أو لممارسة الرياضة أو حتى كبديل للمؤسسات يتم إنجاز فيها الأعمال في جو صحي.

حديقة الأسرة

أنشئت حديقة الأسرة على غرار الحديقة الفرنسية‏ جاردان دي كلاشمثيون، وتعتبر حديقة الأسرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط حيث تقع على مساحة 70 فدانا، وتدار بالكامل من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، وتضم مجمعا علميا ثقافيا وآخر ترفيهيا ونماذج مصغرة لمكتبة الإسكندرية حديقة حيوانات الجيزة والمتحف الحربي، إضافة إلى مسطحات خضراء.

The Lake District

منذ افتتاح هذه البحيرة، وهي تُصنف كأحد أجدد أماكن للخروج في القاهرة للعائلات، إذ تمتد ذا ليك ديستريكت على مساحة 10 آلاف متر، وبها جميع المرافق الترفيهية، مثل: «ساحة التزلج، والنوافير الملونة، والمطاعم، ومنطقة لعب الأطفال».

أماكن خروج في التجمع للأطفال

يوجد في التجمع أماكن مخصصة للأطفال من أجل المرح، وقضاء أوقات سعيدة مع أسرهم، من بينها الآتي:

كيدزانيا

وهي منطقة مخصصة لألعاب الأطفال يستطيعون خلالها ممارسة مهنٍ مختلفة في محاكاة مفيدة وممتعة للحياة الحقيقية، وتقديم قيمة تعليمية للأطفال بأسلوب ممتع ومرح في ذات الوقت، وأسعار تذكرة دخول خولها تبدأ من 340 جنيها.

ملاهي كرامنتس

توجد ملاهي كرامنتس في مول دريمز أمام مركز التجارة العالمي، وهي أحد أماكن الخروج في التجمع الخامس المميزة والتي تناسب العائلة، وتحوي مجموعة مميزة من الألعاب المختلفة والتي تناسب جميع الأعمار ومنها المخصص للأطفال فقط، ومنها ما هو للكبار فقط.

بريمير سينما

توجد في مول بوينت 90 ومن خلالها يمكنك مشاهدة أحدث الأفلام المتصدرة حول العالم مع جلسات مريحة وتقنيات مشاهدة ليس لها مثيل، إذ يضم مجمع السينما 10 شاشات، بما في ذلك أكبر شاشة آيماكس في مصر، وصالة كبار الشخصيات ومطعم للوجبات الخفيفة ومتجر للهدايا التذكارية، يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام، بدءًا من أشهر أفلام هوليوود وحتى الأفلام الكوميدية المصرية، بصوت وصورة عالية الجودة.

ما أفضل أحياء التجمع الخامس؟

تشمل منطقة التجمع الخامس وحدات سكنية مميزة وأماكن ترفيهية وطرقًا جديدة تسهل على قاطنيها الوصول إلى الشرق حيث العاصمة الإدارية الجديدة، والشمال حيث القاهرة الكبرى، والطرق الصحراوية المؤدي إلى المدن الساحلية، مثل الغردقة والعين السخنة.

وتأتي أفضل أحياء التجمع الخامس على النحو التالي:

1- شارع التسعين

2- حي النرجس

3- حي الشويفات

4- حي الأندلس

5- غرب أرابيلا

6- منطقة الجامعة الأمريكية

7- بيت الوطن

8- المستثمرين الجنوبية