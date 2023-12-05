الجدول الزمني لنقل الخدمات من مستشفى السويس العام لمجمع التأمين الصحي

خلال اجتماع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مع قيادات الصحة، تم وضع جدول زمني لنقل الخدمات من المستشفى العام لمجمع التأمين الصحي الجيد بمدينة 24 أكتوبر.

نقل الخدمات الصحية من المستشفى العام للمجمع الجديد

تناول اجتماع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات الصحة، تفعيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال جدول زمني لبدء العمل بالسويس، ويضمن هذا الجدول الزمني نقل الخدمات الطبية تدريجيا من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل، وذلك بشكل تدريجي.

الجدول الزمني لنقل الخدمات الصحية

في إطار التشغيل التمهيدي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، تقرر نقل الخدمات الطبية بالتدريج من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي كما يلي على مدار 24 ساعة:

طوارئ الأطفال: اعتبارا من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023

الحضانات: اعتبارا من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023

طوارئ النساء والتوليد: اعتبارا من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023

القلب والقسطرة: اعتبارا من الأحد يوم 24 ديسمبر 2023

الطوارئ والحوادث للكبار: اعتبارا من يوم الأحد 31 ديسمبر 2023