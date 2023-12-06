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وكيل «اقتصادية النواب»: الظروف الراهنة بالمنطقة تحتم التأييد التام للرئيس

كتب:

حسام أبو غزالة
11:23 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

 أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية، مشيرا إلى أنه لم ير من قبل قائدا مصريا في عظمة الرئيس السيسي، الذي نجح في إفشال مؤامرات قوى الشر والظلام والإرهاب في تحويل سيناء لإمارة إرهابية داعشية.

المصريون سيردون الجميل للرئيس السيسي

وأعرب في بيان له أصدره اليوم عن ثقته في أن المصريين سيردون الجميل للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى العشر سنوات الماضية، مشيدا بنجاح الرئيس في حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال إن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية أمر في غاية الأهمية لعدة أسباب في مقدمتها أن مصر تمر في الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التي مرت بها بعد 25 يناير عام 2011 وأكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وكأن العدو ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد.

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بقلم حسام أبو غزالة