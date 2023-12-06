الفن منعهم من الحضور.. نجوم غابوا عن جنازات أقاربهم

لحظات في غاية الصعوبة يمر بها كل إنسان، وهي فقدان أحد أقاربهم، ويزيد الألم والصعوبة عند عدم القدرة على حضور العزاء، إذ أجبرت الظروف الكثيرين من الفنانين على الغياب إما عن المشاركة في صلاة الجنازة أو حضور عزاء أقرب الناس إلى قلوبهم، لأسباب مختلفة غالبيتها تتعلق بالمشاركة في مشروعات فنية خارج حدود القاهرة أو خارج البلاد.

وبالأمس تغيبت الفنانة ناهد السباعي عن المشاركة في تشييع جثمان والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي توفيت عن عمر ناهز 73 عامًا، وحسب ما قاله نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، فإن سبب غيابها، سفرها إلى لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية، ولم تستطع حجز تذكرة سفر للعودة في نفس توقيت صلاة الجنازة.

الزعيم عادل إمام

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يغيب فيها عدد من نجوم الفن عن عزاء أقاربهم، وتستعرض «الوطن» أبرز هؤلاء النجوم، وذلك من خلال السطور التالية:

الفنان الكبير عادل إمام، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، قال إنه لم يستطع حضور عزاء والده لارتباطه بعرض مسرحي، موضحًا: «مات أبويا وأنا كنت في لبنان، أقدم عرض مسرحي، توفى في عمر الـ86 عامًا، والدي لآخر يوم في حياتي كان رجلًا قويًا».

عبدالمنعم مدبولي

بعد وفاة والدته، اضطر الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي إلى المشاركة في عملية الدفن فقط دون استكمال بقية المراسم الأمر الذي جعله يبكي في إحدى اللقاءات التلفزيونية، موضحًا: «بعد وفاتها قعدت جنبها لحد الدفن، وكنا يومها متعاقدين على حفلة بالإسماعيلية لموظفي قناة السويس وشخصيات مهمة، اضطريت أروح وبعدها فضلت أعيط لحد ما رجعت القاهرة لأني محضرتش عزاءها».

عمر الشريف

بعد وفاة الفنان الكبير عمر الشريف، شارك جميع نجوم الوسط الفني في مراسم العزاء، ولكن تغيب نجله الوحيد طارق ثمرة زواجه من الفنانة فاتن حمامة، الأمر الذي أثار استغراب البعض وقتها.

بيومي فؤاد

بكى الفنان بيومي فؤاد، لعدم قدرته على حضور عزاء والدته بسبب ارتباطه بعرض مسرحي في محافظة الإسكندرية، موضحًا: «بحمد ربنا عز وجل إني دفنتها، ووجود أشقائي للحصول على واجب العزاء».