وفد من الطيران المدني يشارك في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية

شارك وفد من سلطه الطيران المدني، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، في فعاليات النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN 2023) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمنعقد في الرياض خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية و700 خبير ومُختص في مجال الطيران المدني.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر بما يعزز دور مصر في منظومة الطيران المدني على الأصعدة كافة، ويؤكد التزامها بمعايير الأمن والسلامة الجوية طبقا للتشريعات واللوائح الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، وهو ما ظهر في التوقيع الرسمي من أجل تمديد برنامج التعاون للأمان في الطيران عن منطقة الشرق الأوسط (CASP-MID) خلال المرحلة الثالثة.

وأشار إلى ضرورة تنمية جهود التعاون الإقليمي مع جميع دول المنطقة والمشاركة في الفعاليات والمبادرات الدولية المختصة باتفاقيات وممارسات الطيران المدني الدولية بما يعزز من إجراءات ومعايير السلامة والأمان في مجال النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أوضح الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، أهمية البرنامج في تعزيز الترابط وتوطيد علاقات التعاون الإقليمي والتنسيقى لجميع دول منطقة الشرق الأوسط في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوي، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال الطيران.

ولفت إلى أنّ فعاليات البرنامج ستركز على تقديم الدعم والمساعدة من خلال بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة العالمية ومؤهله وفقًا لأعلى المستويات العالمية المتخصصة في مجال الأمان والسلامة الجوية.

ووقّع الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، مذكرة الانضمام للبرنامج التعاوني لأمن الطيران عن منطقة شرق الأوسط بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، ومن الجانب المصري الأستاذ محمد بن سعد الفوزان رئيس البرنامج التعاوني بالشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران.