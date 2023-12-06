العمرة وجهة المشاهير بعد الانفصال.. آخرهن إنجي علاء وهنا الزاهد

بعد الانفصال غالبًا ما يشعر الفنانون بالحاجة إلى التغيير والذهاب لوجهات مختلفة كوسيلة للتخطي والبدء من جديد، فبعضهم يختار الذهاب في رحلة روحية، مثل أداء العمرة للعثور على الراحة والسلام النفسي، ويختار آخرون السفر للمدن الساحلية للبحث عن الهدوء للتغلب على أزماتهم الشخصية، سواء كان ذلك بحثًا عن الشفاء الروحي أو الرغبة في الهروب والاختفاء لفترة.

ومؤخرًا اتجهت الكاتبة إنجي علاء لأداء مناسك العمرة، بعد انفصالها رسميًا منذ أيام قليلة من الفنان يوسف الشريف، وذلك بعد زواج دام 14 عامًا، وشاركت متابعيها بصورة لها من أمام الكعبة عبر حسابها على موقع إنستجرام.

إنجي علاء

وكتبت السيناريست إنجي علاء «اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة، الحمد لله يا رب إنك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب إنك دايمًا المنقذ الرحمن الرحيم.. فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهم عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبلها مني يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا».

ولاقى منشورها انتشارًا سريعًا وتصدرت مؤشرات البحث على موقع «جوجل» بسبب ظهورها الأول في الأراضي المقدسة بعد انفصالها.

هنا الزاهد

اختارت أيضًا الفنانة هنا الزاهد الذهاب لأداء مناسك العمرة بعد أيام قليلة من انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بعد زواج استمر لـ4 أعوام، وشاركت جمهورها بصورة من أمام الكعبة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت: «بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق، الحمد لله رب العالمين».

مي فاروق

قررت المطربة مي فاروق أنَ تختتم عام 2019 بالذهاب للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد إعلان انفصالها، ونشرت صورة لها أثناء أداء العمرة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «الحمدلله على نعمه وفضله، أحسن حاجة اختم بيها سنة وابتدي بيها سنة جديدة، اللهم تقبل عمرتي ودعائي وعاملني بما أنت أهله يا رب ألف حمد وشكر على نعمته».