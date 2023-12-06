عضو الاتحاد الدولي لـ«الكوتشينج»: المدير المتميز يجمع بين الحب والرهبة

كشفت هبة أبو الخير عضو الاتحاد الدولي للكوتشينج، أهمية الذكاء الوظيفي في الحياة العملية والاجتماعية، أن الذكاء الوظيفي خلطة من مجموعة أشكال كثيرة للذكاء مجتمعة سويًا، وهناك بعض الأشخاص يواجهون مشكلات منها أن يكونوا ليسوا إجتماعيين، ويكونون منعزلين عن المجتمع، فملًا لو هناك شخصية جدية ولكن لا يجيد الحديث أو ليس إجتماعيًا فتلك مشكلة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة « DMC»، قائلًة « فمثلًا لو شخص مدير وعنده بعض المشكلات، بنحدد ايه المشكلات الموجودة عنده ونعمل على حلها، وفكرة المدير لو هو عنده نقص فى جزئية بتعمل أزمة كبيرة له، فممكن موظف يقولك انا هقدم استقالتلى وامشي لمجرد أن مديره معندوش ثقة فى نفسه، ومعندوش ذكاء فى اللغة، وتلاقيه ماشي يزعق فى الموظفين، وهو ما يؤثر على المؤسسة التى يعملون بها».

وتابعت: «وأهم الأشياء التى لابد أن يتميز بها المدير، ويكون مبدع بها، أن يكون لديه القدرة على احتضان موظفيه ويسمعهم، ويشعرهم بالتقدير والاحترام، وفي نفس الوقت يفرض هيبته عليهم ويجعلهم يحترمونه ويخشونه، لأنه يستحق ذلك».