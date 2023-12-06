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نائب رئيس «مستقبل وطن»: لدينا أيديولوجية واضحة لدعم الدولة

كتب:

محمد أباظة
07:01 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب مستقبل وطن

مؤتمر حزب مستقبل وطن

رحب النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وأعضاء الهئية البرلمانية، وقيادات وممثلي الأحزاب والكيانات السياسية، الحاضرة للمؤتمر الختامي للحزب، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

أجندة عمل قائمة على محورين

وقال «عبد الجواد»، إن حزب مستقبل وطن لديه أيديولوجية وأهداف واضحة، لدعم الدولة ومؤسساتها، في وجود زعيم وقائد مثل الرئيس السيسي، وأن لهم أجندة عمل قائمة على محورين.

وأوضح، أن المحور الأول المجتمعي والخدمي، يشمل تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيرية، التي قدمها الحزب خلال سنوات، وفي إجمالها لدعم محدودي الدخل، والثاني المحور السياسي، بما يملكه الحزب من هيئة برلمانية ناقشت وطرحت مشروعات، لقوانين اتفقت فيها أحيانا مع الحكومة، واختلفت أحيانا، وكله بهدف واحد، وهو دعم مشروع الجمهورية الجديدة وخدمة صالح المواطن.

مؤتمر حزب مستقبل وطن

يحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي، السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، المقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية، وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.