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«الأوقاف» تكرم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية (صور)

كتب:

رؤى ممدوح
07:12 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية

ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية

كرَّمت وزارة الأوقاف، الواعظات وباحثات الإفتاء، اللاتي اجتزن الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وخالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون. 

تفاصيل الدورة التدريبية

وجرى عقد الدورة، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، في الفترة من 26/ 11/ 2023م حتى 6/ 12/ 2023م.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، أعلنت في وقت سابق أنه في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، انطلقت الدورة التخصصية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات والباحثات الشرعيات بمقر الهيئة.

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