مجلس الشيخ زويد: حافلات لنقل المواطنين خلال فترة الانتخابات الرئاسية

أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أنه سوف يتم تخصيص حافلات بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة الشيخ زويد، وذلك لنقل المواطنين من القرى والتجمعات البعيدة، وإعادتهم مرة أخرى طوال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو هولي أنه لأول مرة بشكل كبير يكون هناك تصميم ووعي لدى الجميع من أهالي القرى والتجمعات، رجال ونساء، وشيوخ وشباب وأبناء قبائل وعائلات، في الذهاب إلى صناديق الانتخابات، والعمل على أنتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تجهيز الطرق الحيوية بالشيخ زويد

وكان مجلس مدينة الشيح زويد قد ذكر في بيان له أنه تم تجهيز الطرق الحيوية والأماكن المؤدية الى لجان الانتخابات، وتم تشييد وتكملة رصف طريق الجورة المؤدي إلى جنوب المدينة والقرى الأخرى.

تشهد مدينة الشيخ زويد تنمية غير مسبوقة، سواء من عمليات إعادة الأعمار، أو تشييد الطرق، وتركيب أعمدة الأضاءة وبلدورات، والعمل في تركيب ومد شبكة الصرف الصحي

بناء بيوت ريفية ومدارس

علاوة على بناء 25 بيت ريفي جنوب المدينة بقرية الظهير،وأفتتاح ما يقرب من 6 مدارس جديدة للتعليم الأساسي في الظهير وأبو العراج، والمعنية والخروبة والشلاق وأبو فرج بمدخل المدينة.