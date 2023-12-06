«الأوقاف»: الفيوم الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقة القرآنية الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى، بين الدارسين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي 2023 /2024.

تفاصيل مسابقة الوزارة

وكشفت وزارة الأوقاف عن المراكز الأولى، عبر صفحتها الرسمية، وهي كالآتي:

المركز الأول: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، وجائزته (خمسون ألف جنيه)، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

المركز الثاني: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، وجائزته (ثلاثون ألف جنيه)، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه لمدير المديرية التابع لها المركز، وألف جنيه لمدير المركز، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

فيما فازت بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الطالبة أميرة أحمد رجب عبد الدايم، من مركز إعداد محفظي القرآن الكريم، بمسجد دلائل الخيرات بالفيوم، بجائزة قدرها 2000 جنيه.

جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم

وجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمحافظة المنيا، قدرها عشرة آلاف جنيه، بواقع 2000 جنيه لكل متسابق.