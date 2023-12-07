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الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع القاهرة والجيزة

كتب:

مريم جاد
09:38 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
الحالة المرورية اليوم

الحالة المرورية اليوم

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء.

كثافات مرورية في القاهرة

وقالت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ هناك كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وميدان التحرير.

ويشهد كوبرى أكتوبر وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد وجمال عبدالناصر كثافات مرورية نسبية، بجانب الدمرداش مرورًا بغمرة وأحمد عرابي.

وأوضحت أنّ أعلى ميدان لبنان وجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسي ورمسيس بها كثافات مرورية أيضًا.

الحالة المرورية بالجيزة

وفي محافظة الجيزة تشهد نزلة الدائري اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحي كثافة مرورية، وبشارع الهرم مرورا بالمريوطية بمنطقة فيصل وفي شارع ترسا وبشوارع الجيزة توجد كثافات مرورية نسبية.

وتوجد سيولة مرورية أعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان.

كما يوجد تباطؤ في حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، ومنطقة عين شمس وسرايا القبة، وعلى الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط شهد كثافات مرورية.

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بقلم مريم جاد