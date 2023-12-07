ضبط شخصين بتهمة حجب أكثر من 5 أطنان سكر وأرز وزيت عن الأسواق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين؛ لقيامهما بحجب أكثر من 5 أطنان سكر وأرز وزيت عن البيع للمواطنين، لرفع أسعارهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط صاحب محل مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بدر ومقيم بمحافظة الفيوم؛ لإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية، بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 3800 طن أرز، و600 كيلوجرام زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكنت من ضبط مسؤول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، مقيم بذات العنوان؛ لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية «سكر»، بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 1250 طن سكر مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.