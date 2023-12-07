«الإسكان» يوجه بالمتابعة الدورية لمشروعات ترفيق الأراضي في بني سويف الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية وضرورة دفع العمل بمشروعات ترفيق الأراضي في مدينة بني سويف الجديدة، واتخاذ ما يلزم نحو ضمان تنفيذ وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى كفاءة وجودة، لا سيما فيما يتعلق بمصادر الطاقة والمولدات بالمحطات، والصيانة الدورية لمكونات المحطات، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات المرافق بالمدينة، نظرا إلى زيادة الاستثمارات التي يجرى ضخها، والعمل على سرعة تحقيق العائد منها.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، مدينة بني سويف الجديدة، لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد المهندس أشرف فتحي بالجهد المبذول بالأعمال الجاري تنفيذها، ووجه باستمرار إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، والمتابعة المستمرة من قبل إدارات الجهاز اثناء تنفيذ المشروعات.

وشدد على جميع الإدارات التنفيذية المختصة بالجهاز بالتواجد الدائم بمواقع العمل على مدار 24 ساعة، لمجابهة أي تطورات والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار و تلافي آثارها، وفقا لخطة العمل الموضوعة مسبقا، لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تتعرض لها المدينة.