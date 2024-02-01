خطوات استخراج شهادة التحركات.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

شهادة التحركات هي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، ويجري إصدار هذه الشهادة بناءً على طلب الشخص لتقديمها إلى الجهات المعنية مثل السفارات والقنصليات الأجنبية، أو للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة أخرى، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة إجراءات استخراج شهادة التحركات.

ما الأوراق المطلوبة لـ استخراج شهادة التحركات؟

حددت الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات، وهي على النحو التالي:

- صورة من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجهه من الجهات الحكومية (التموين - الضرائب - الأحوال المدنية- التجنيد- هيئة التنظيم والإدارة- التأمينات الاجتماعية- الكليات العسكرية) والسفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

ما إجراءات الحصول على شهادة تحركات إلكترونيا؟

- أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج شهادة التحركات إلكترونيا عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من هنــــــــــــا.

- تسجيل الدخول على الموقع.

- في حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

- اضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

- اضغط على أيقونة «شهادة التحركات».

- ملء بيانات شهادة التحركات، والتي تشمل اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة.

- حدد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها عبر وزارة الداخلية.

- دفع رسوم شهادة التحركات إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

كم تستغرق مدة استخراج شهادة التحركات؟

يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا.

كم تبلغ رسوم شهادة التحركات؟

تبدأ رسوم شهادة التحركات من 17.5 جنيه لشهادة التحركات لمدة عام واحد، وتزيد الرسوم بحسب زيادة عدد السنوات حتى تصل إلى أعلاها لمدة 26 عاما بقيمة 30 جنيها.

استخراج شهادة تحركات أون لاين

تستخرج شهادة التحركات من مجمع التحرير، ويمكن استخراجها من الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات «أون لاين» أو التوجه لمقر الإدارة بالعباسية.

استخراج شهادة تحركات مستعجلة من العباسية

يمكن استخراج شهادة التحركات من مكتب الجوزارات بالعباسية، عن طريق التوجه للإدارة بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، إذ يقع المكتب بالقرب من محطة مترو العباسية.

الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

وللتسهيل على المواطنين في إنجاز الأوراق الرسمية، وفرت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية لاستخراج الأوراق المهمة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وتأتي خدمات وزارة الداخلية على النحو التالي:

- خدمات الأحوال المدنية، مثل بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وثيقة الزواج وثيقة الطلاق، وقيد الوفاة، وثيقة الميلاد.

- خدمات المرور، مثل إصدار ملصق إليكتروني، تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، الاستعلام عن مخالفات سيارة.

- تسجيل بيانات العقارات أو الأراض المؤجرة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، منعا للمسائلة في حالة وقوع أي مخالفة بها.

- تسجيل طلبات الهجرة والجنسية.

- خدمات للمجندين مثل استخراج تصريح سفر أو بدل تالف أو فاقد لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو شهادة خبرة.

- استصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة.

- تجديد تصاريح العمل، واستخراج بدل فاقد، والحصول على مخالصة.

- طلبات التقدم لأكاديمية كلية الشرطة، ومعاهد معاوني الأمن في الوقت المحدد من كل عام.