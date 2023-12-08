عضو «الديمقراطي الأمريكي»: الحزب منقسم بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي والحزب منقسم على نفسه بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف «أبو عيسى» في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك العديد من الشباب يدعمون وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستمر، كما أن أكثر من 10% بالكونجرس يدعمون هذا الأمر.

وتابع، أن الحزب الديمقراطي مقبل على انتخابات أولية في بداية العام المقبل، أي بعد أقل من 5 أسابيع، وكذلك الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية بين الحزبين ستبدأ بعد نهاية انتخابات الحزبين بشكل مباشر.

وواصل: «الرئيس بايدن مسؤول عما يجري الآن في إسرائيل وغزة، ومساعدة إسرائيل وهو يعلم ذلك جيدا، وعدد الناخبين له نقص بأكثر من 11% خلال الشهرين الماضيين، وهذا الرقم كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجعل بايدن يدفع ثمنًا باهظا في الانتخابات المقبلة، ويحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن مع نهاية هذا العام».