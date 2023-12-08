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رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تأثيث المركز الطبي بـ«زهرة العاصمة»

كتب:

أيمن حمزة
01:29 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، والدكتورة هالة المراغي، مدير الإدارة الطبية بمدينة بدر، أعمال تجهيز وتأثيث المركز الطبي لخدمة المستفيدين بوحدات سكن مصر، ومشروع «زهرة العاصمة» سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الأولى بالامتداد الشرقي بالمدينة، يرافقهما مسؤولو الجهاز والإدارة الطبية بمدينة بدر.

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تأثيث المركز الطبي بزهراء العاصمة

توفير الخدمات الطبية للمواطنين

وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أن ذلك يأتي سعياً من جهاز المدينة لتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، سرعة البدء في تشغيل المركز الطبي لخدمة السكان المنتقلين بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، وسكن مصر

جدير بالذكر أنه بعد تنفيذ وتشغيل المدينة الطبية، ستسهم بدور كبير في تقديم كافة الخدمات الطبية، بالإضافة للوحدات والمراكز الطبية بمعظم أحياء المدينة.

القضاء على المخالفات في بدر

وأكد عبد الرشيد على ضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث تم شن حملة إزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية بالحي الثالث، المجاورة الثالثة، والمجاورة الرابعة قطعة 2، ومنطقة صبحي حسين، وتم إخلاء محلين، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأدوات، مؤكداً مواصلة الحملات للقضاء على أي مخالفات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.