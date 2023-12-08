مواجهات بين مقدسيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة القديمة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إن المصلين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى، لكن إجراءات الاحتلال منعتهم من ذلك، مشيرةً إلى أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى، كما حدثت مواجهات بين المقدسيين وشرطة الاحتلال بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة.

وأضافت في رسالة على الهواء، أن هذه الإغلاقات دفعت المصلين إلى الصلاة في الشارع، ولكن هذا الشارع لم يرق لحكومة الاحتلال، وحتى بعد انسحاب الشباب من صلاة الجمعة وترديد الهتافات الإسنادية للأهالي في قطاع غزة بدأت قوات الاحتلال بملاحقة الشبان في زقاق وحواري وادي الجواز، وهذه القوات من اليمام واليسام والمركبات.

وتابعت: «نستمع الآن إلى صوت القنابل الصوتية والغازية في ظل تواجد مكثف لشرطة الاحتلال في تخوم البلدة القديمة وخارج السور».

وواصلت: «أهالي المحتجزين في قطاع غزة يصعدون من خطواتهم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعوات لخروج مظاهرات كبيرة، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال في معارك جنوب قطاع غزة».