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«المصرية لحقوق الإنسان»: الاستجابة لـ555 طلب تقريب المقر الانتخابي حتى الآن

كتب:

منتصر سليمان
08:36 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيخة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك أمورًا لوجيستية أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل جيد، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

تقريب مكان المقر الانتخابي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «دينا عصمت»، ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»: «المواطن اللى راغب أنه يقرب المقر الانتخابي عليه أن يتواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، واستجابت حتى الآن لـ 555 طلبًا، وده معناه أن هناك رغبة وإرادة لتمكين كل المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر».

وتابع: «المطلوب أن يكون معه تحقيق الشخصية الخاص به أو جواز السفر ويكون صالحًا، ويدخل اللجنة ويقوم بمقابلة رئيس اللجنة، ورئيس اللجنة بيشوف تحقيق الشخصية، ويكون بجواره موظف بيشوف الرقم بتاعه في الدفتر، ويعطي له الرقم، ويسلمه الورقة، وفى مكان مخصص خلف الستارة، يتمكن فيه المواطن أو المواطنة من الإدلاء بصوته بسرية تامة».

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بقلم منتصر سليمان