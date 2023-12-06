«سماح» ابنة الدقهلية تهوى صناعة الإكسسوارات والحلي.. عائد مادي ومشروع خاص

ممسكة الخيط والخرز، تبدأ سماح ابنة الدقهلية في عمل العديد من الأشكال المختلفة للاكسسوارات المميزة، لتخرج أشكالا مختلفة نالت إعجاب الكثير من المحيطين بها لتكون الدافع من أجل افتتاح مشروعها الخاص، والاعتماد علي ذاتها.

وأوضحت سماح لـ«الوطن»، أنها تعمل في تلك المهنة منذ فترة وتمكنت من افتتاح من خلالها مشروعها الخاص وعمل أشكال مختلفة ومميزة من الاكسسوارات المختلفة.

وأضافت ابنة محافظة الدقهلية أنها في البداية اعتمدت على المحيطين بها، لكن بعد أن نال المنتج إعجاب الآخرين قررت أن تتوسع في ترويجها وبيعها للمنتجات الخاصة بها من خلال عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الترويج للمنتجات بالمشاركة في المعارض

وأشارت إلى أنها بجانب البيع عن طريق التسويق الإلكتروني، قررت المشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة المصرية والتضامن الاجتماعي من أجل دعم العمل في المشغولات اليدوية وتشجيع الصناعة المصرية.

وأكدت أن المعارض تساعد على توفير فرصة كبيرة في الدعايا والبيع للمنتجات الخاصة بها وإتاحة المنتجات أمام عدد كبير من العارضين من مختلف الأماكن.

مشروع بر الأمان لها وابنتها

وأوضحت أن كل فتاة تستطيع الكسب والاعتماد على نفسها من خلال العمل في المشغولات اليدوية، إذ تعمل سماح بها هي وابنتها منذ فترة واعتمدتا على بعضهما في تلك المهنة ونجاح المشروع الخاص بهما، وتحقيق دخل خاص.

وأشارت إلى أنها تقوم بصناعة الاكسسوارات هي وابنتها بالتناوب في مشروعهما الخاص: «أنا وبنتي مع بعض في المهنة والمشروع الخاص بنا وأنصح أي سيدة أنها تمتلك مشروع خاص بها، وتعتمد علي نفسها وبأقل الإمكانيات ممكن بـ100 جنيه تبدأ تتعلم وهتطلع شغل مبهر».