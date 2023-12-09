« اللجنة في الطابق الأرضي ».. 5 خطوات استعدت بها الغربية للانتخابات الرئاسية

أعلنت محافظة الغربية، انتهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوفير وسائل الراحة وتقديم الدعم لكل الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية، وتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين، وكانت هناك جولات ميدانية بشكل يومي، للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.

الإجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية

وعن الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين، كشف محافظ الغربية عنها، وهي كالتالي:

- جعل اللجان الانتخابية في الطابق الأرضي.

- إلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ.

- توفير كراسي متحركة للناخبين.

- توفير مظلات وأماكن انتظار بكل مقر انتخابي.

- تمهيد الطرق ورفع المخلفات بمحيط اللجان.

المقرات الانتخابية

14 لجنة للانتخابات الرئاسية في الغربية

وأوضح «رحمي» أن المحافظة وفرت اللجان الانتخابية، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ويبلغ عدد اللجان العامة 14 لجنة، عدد المراكز الانتخابية: 673 مقرا انتخابيا، عدد اللجان الفرعية: 693 لجنة فرعية، عدد لجان المغتربين: 16 لجنة، عدد الناخبين: 3 ملايين و 544 ألفاً، 993 ناخباً، عدد السكان: 5 ملايين 343 ألفاً 756 مواطناً ومواطنة، عدد الذكور: 2 مليون 729 ألفاً و117 مواطناً، عدد الإناث: 2 مليون 614 ألفاً 639 مواطنة.