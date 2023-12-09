وكيل «قوى النواب»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتوجه إلى صناديق الاقتراع، باكرا لاختيار رئيس الجمهورية.

وقالت النائبة سولاف درويش، لـ«الوطن»، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت العديد من التيسيرات أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال مقار لجان التصويت.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تكتسب أهمية قصوى في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، على خلفية الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأوضحت النائبة سولاف درويش، أنّ مشاركة المصريين في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية أمر وواجب وطني وحق دستوري، ولا ينبغي التهاون فيه، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنّ جميع المحافظات المصرية شكّلت غرف عمليات مركزية لمتابعة العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية والذي سينطلق بدءًا من الغد الأحد، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.