رئيس «أفريقية النواب»: العالم سيدرك قدرة المصريين على ممارسة حقوقهم السياسية

أعرب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية سوف يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غداً الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل لدعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وقال " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم : إن العالم كله سيدرك عظمة المصريين وقدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بالمشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التى تشهدها مصر خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة ومعقدة للغاية خاصةً فى ظل استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلى فى اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطيين وبصورة خطيرة لم يشهدها الصراع الفلسطيني الاسرائيلى من قبل

الدور التاريخى

وأكد أن هناك حرصاً كبيراً من المصريين على استمرار الدور التاريخى والمحورى والناجح الذى حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى تحرير مصر من براثن الارهاب والارهابيين وأفشل مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام فى تحويل سيناء إلى إمارة داعشية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر فى تقديم تجربة متفردة للعالم كله تمثلت فى مواجهة الارهاب داخل سيناء وفى نفس الوقت تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء وفى كل أرجاء الوطن

نقف وراء الدولة المصرية

وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته التام فى خروج المصريين والأسر المصرية من الرجال والنساء والأطفال في الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع كلنا نقف وراء الدولة المصرية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم تواجه مصر من قبل مؤكداً أن مصر مهددة والشعب المصرى العظيم لن يتردد لحظة فى مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية