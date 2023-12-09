البابا تواضروس يوجه بضرورة مساعدة كبار السن وذوي الهمم للانتقال للجان الانتخابية

دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المصريين كافة، وخاصة الشباب، تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للانتقال للجان الانتخابية، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُقام أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

مؤتمر كن إيجابيا للتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال لقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، بحضور المهندس كامل ميشيل، منسق اللجنة.

وقدم الأنبا بيمن والمهندس ميشيل تقريرًا عن دور اللجنة في الفترة الحالية، وعن المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة «كن إيجابيا»، المنعقد في مبني سان مارك بالخطاطبة، في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023.

وتناول التقرير عمل اللجنة في إقامة اللقاءات المجتمعية المستمرة مع كهنة ولجان وقادة الكنيسة بكل الإيبارشيات، لحث وتوعية الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

البابا يؤكد على ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وأكد البابا تواضروس الثاني، ضرورة تشجيع الجميع، خاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات، وذلك نابع من حب الوطن، وضرورة أن يكون كل مواطن فاعلًا داخل المجتمع.

كما أكد ضرورة مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للانتقال للجان الانتخابية، ونشر الصورة الإيجابية للمشاركة في الانتخابات، لمواجهة السلبية التي يتبناها البعض، من أجل كسر هذه الصورة الوطنية.

وشدد البابا تواضروس الثاني، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدعم جميع المبادرات، التي تدعو إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، التي تعكس روح المواطنة والوطنية.