حملات المرشحين تنتهي من توثيق توكيلات المندوبين وتوزيعهم على اللجان

انتهت حملات مرشحى الانتخابات الرئاسية من استعداداتها وسط حالة من التأهب لأول أيام الاقتراع، وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إنّ الحملة راعت أن تكون المنافسة شريفة وتراعى الدستور والقانون وتلتزم بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفاً فى تصريحات صحفية أنّ الحملة تتعامل مع هذا الاستحقاق الدستورى بالفصل بين كون السيسى مرشحاً ورئيساً حالياً، مشيراً إلى أننا نتعامل مع رئيس تاريخى له بصماته وإنجازاته: «النتيجة لن تحتاج جهداً كبيراً من الحملة بل تحتاج للتنظيم فقط».

«الشقنقيرى»: شكّلنا غرفة عمليات تضم 50 شاباً من المؤيدين لـ«عمر» فى المحافظات للمتابعة والرصد

وقال زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحملة انتهت من تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات فرعية فى 26 محافظة بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع، موضحاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ غرفة العمليات المركزية تضم 50 شاباً منهم 25 شاباً فى المحافظات: «سيستمر التواصل بين غرفة العمليات المركزية والوحدات الحزبية على مدار اليوم لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية»، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية وتجهيز قاعة بعدد كافٍ من أجهزة الحاسب الآلى لربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وأضاف «الشقنقيرى» أن الغرفة المركزية مختصة بالتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية ومسئولى الأمانات المركزية بالمحافظات، وكذلك تسلم التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمناديب ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن رصد المشكلات داخل اللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة إلى غرفة العمليات المركزية، ومتابعه الكثافة التصويتية باللجان، كما تختص غرف العمليات بكتابة تقرير تحليلى على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية، ومتابعة المناديب والأعضاء التنظيميين والشباب الموجودين أمام المقار الانتخابية، وكذلك تغطية عمليات التصويت على مدار الساعة.

«الصباحى»: عقدنا لقاءات مع عدد من المنظمات الحقوقية ودرّبنا مندوبينا على توثيق عملية التصويت لـ«يمامة»

وفى السياق ذاته، أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، انتهاءها من توثيق التوكيلات الخاصة بمتابعة سير العملية الانتخابية فى شتى أنحاء الجمهورية، إلى جانب توثيق توكيلات عامة لمتابعة أكبر عدد من اللجان ومنح الحرية للمندوب فى التحرك بمختلف المحافظات، وقال عصام الصباحى، مدير حملة مرشح الوفد للرئاسة، إن عدد التوكيلات تجاوز 12 ألف توكيل، مشيراً إلى دعم غرفة العمليات المركزية وربطها بالغرف الفرعية بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العملية الانتخابية أثناء عملية التصويت.

وكشف مدير الحملة لـ«الوطن» أنّ حزب الوفد لديه لجان عامة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى لجان فى المراكز والقرى، مشيراً إلى توزيع المناديب على اللجان لمتابعة الانتخابات وحضور عملية التصويت والفرز طبقاً للضوابط التى تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً تعاون الحملة الكامل مع الهيئة الوطنية والمنظمات الحقوقية المعتمدة المعنية برقابة الانتخابات.

«خليل»: حررنا توكيلات لـ5000 عضو فى «حملة زهران» بعد تدريبهم على سبل متابعة عملية الاقتراع

وأوضح محمد خليل، عضو المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أنّ الحملة برئاسة المهندس باسم كامل، عقدت عدة اجتماعات تنظيمية لترتيب اليوم الانتخابى الأول، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماعات نتجت عنها عدة قرارات، منها عقد لقاءات مع عدد من المنظمات الحقوقية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى رأسها مؤسسة «ماعت»، وكذلك إعداد وتجهيز غرف العمليات الفرعية، وتابع أن اجتماعات حملة فريد زهران توصلت أيضاً إلى أن غرفة العمليات المركزية ستكون مسئولة عن التواصل مع المناديب والوكلاء الصادر لهم توكيل من المرشح، وعددهم يزيد على 5000 وكيل عام فى محافظات مصر، لافتاً إلى الانتهاء أيضاً من تدريب المناديب والوكلاء على أعمال الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية من خلال إعداد ملفات وبرامج حاسوبية.