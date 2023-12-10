السيدات يتصدرن المشهد في لجان شبرا الخيمة مع فتح باب التصويت

بدأ المواطنون التوافد أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة شبرا الخيمة قبل دقائق من فتح أبواب اللجان الانتخابية.

الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية

وتصدرت السيدات المشهد أمام اللجان الانتخابية في شبرا الخيمة، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

الاستعلام عن لجان الوافدين

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة في 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.