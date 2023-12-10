إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم

شهدت الساعة الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجان فيصل والهرم والعمرانية، إقبالا كبيرا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، رجال وسيدات، ما يؤكد حرص المصريين على رسم مستقبلهم.

الاستعلام عن لجان الوافدين

وتضم دائرة فيصل والهرم 20 مقارا انتخابيا منها 16 للمقمين و4 للمغتربين.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة التي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.