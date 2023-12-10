«تعليم الشيوخ»: اصطفاف الناخبين قبل فتح اللجان دليل على إقبال غير مسبوق

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنّ اصطفاف المواطنين قبل فتح اللجان الانتخابية مؤشرا على إقبال غير مسبوق، لافتة إلى أنّ المصريين بالخارج قدموا نموذجا غير مسبوق بذهابهم للتصويت رغم صعوبة الطقس.

الانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في ظروف استثنائية

وأضافت «مصطفى» في مداخلة هاتفية على قناة «on»، أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في ظروف استثنائية، بسبب العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لوجود عدد من الخطط التنموية التي ينتظر استكمالها.

الآن يتم التأسيس لمرحلة البناء على الأرض

وأردفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أنّ الفترة السابقة شهدت إصلاح البنية الأساسية، أما الآن فيتم التأسيس لمرحلة البناء على الأرض.