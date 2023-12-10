مواطنون من أمام لجنة انتخابية في مصر الجديدة: «التصويت حق علينا»

حرص المواطنون على التواجد في معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتواجد عدد كبير من كبار السن والشباب في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

منى الشيخ، تبلغ من العمر 70، رغم بعد المسافة بينها وبين مقرها الانتخابي، إلا أنها قدمت من الهرم إلى مصر الجديدة للتصويت: «كنت ساكنه في مصر الجديدة وجيت من الهرم مخصوص لأن لجنتي طلعت في مصر الجديدة، وجيت علشان أشارك ولازم كل واحد ينزل يشارك في اليوم ده ، لأن ده حق علينا، لازم ننزل ونشارك، لازم أحس إني إنسانة مصرية، لازم نعرض الناس كلها إننا بنأيد».

ونصحت «منى» كل المقربين منها للتصويت في الانتخابات الرئاسية: «قولت لكل الناس اللي حواليا تنزل وأخواتي كلهم نازلين وكل اللي أعرفهم».

وقالت إحدى السيدات إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما تلقت خبر أن لجنتها الانتخابية بجانب المنزل، فهي عاشقة لمصر ونزول الانتخابات حق واجب: «أنا بعشق مصر وكان لازم أكون موجودة، ولما عرفت إن لجنتي جنب البيت فرحت، وحتى لو بعيدة كنت هروح وأدي صوتي».

‌وقالت منى وأماني، صديقتان، أن النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يشعرهم بأنهم يساهمون في صنع مستقبل أفضل لمصر: «نزلنا الصبح عشان اللجنة قريبة بس لو بعيدة برضو كنت هاجي أنتخب في أي وقت في اليوم، وإن شاء الله بمشاركتنا البلد تبقى أحسن».