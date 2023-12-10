طوابير من النساء بصحبة أطفالهن أمام لجنة مدرسة الشهيد بدوي بالبساتين

شهدت لجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي في البساتين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، على رأسهن السيدات اللاتي حرصن على الوقوف في طوابير، للإدلاء بأصواتهن في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

حضور كثيف للسيدات باللجان الانتخابية

وشهدت اللجان الانتخابية، حضور السيدات بصورة كثيفة، إذ جاءت كل سيدة معها طفلها الذي تحمله على كتفها، وفي اليد الأخرى تحمل علم مصر، الذي ترفرف به، لتعلو البسمة وجهها، وهي تشارك في الواجب الوطني.

وتخلل المشهد بعض السيدات اللاتي حرصن على المشاركة بالزغاريد فرحة بـ«العُرس الديموقراطي»، بينما الأطفال تخرج حاملة الإعلام، وعلى كتفها حقيبة المدرسة وتعلوها علم مصر، إذ اعتادوا على حملها يوميا، لكن هذه المرة في حب الوطن، وتشارك أسرتها في الانتخابات الرئاسية، المستمرة على مدار 3 أيام متواصلة.

وتضم القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، هم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.