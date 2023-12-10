حضور مكثف لكبار السن بالعجوزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

تواجد عدد كبير من المواطنين من النساء وكبار السن، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة القومية بالعجوزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

وحرص عدد كبير من الفتيات والنساء من كبار السن على المشاركة في التصويت، مؤكدين على ضرورة المشاركة في صنع القرار، لأن المرأة نصف المجتمع، ولابد أن يكون لها دور فعال فى صنع القرار وتحديد مستقبل الوطن واستمرار الاستقرار الأمنى.

ويشرف على العملية الانتخابية لنتخابات الرئاسية 15 ألف قاض، وذلك من مختلف الجهات والهيئات القضائية.