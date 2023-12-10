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انتخابات المصريين بالداخل

حضور مكثف لكبار السن بالعجوزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كتب:

أميرة عزالدين
02:30 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

تواجد عدد كبير من المواطنين من النساء وكبار السن، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة القومية بالعجوزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

وحرص عدد كبير من الفتيات والنساء من كبار السن على المشاركة في التصويت، مؤكدين على ضرورة المشاركة في صنع القرار، لأن المرأة نصف المجتمع، ولابد أن يكون لها دور فعال فى صنع القرار وتحديد مستقبل الوطن واستمرار الاستقرار الأمنى.

ويشرف على العملية الانتخابية لنتخابات الرئاسية  15 ألف قاض، وذلك من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

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