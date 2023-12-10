زوجان في الـ70 من عمرهما يشاركان في الانتخابات: «صوتنا هيرسم مستقبل أحفادنا»

زوجان تخطى عمرهما الـ70 عامًا، يقفان وسط طابور كبير من الناخبين، بانتظار دورهما للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، فلم يعيقهما تقدمهما في العمر، إلا أنهما كانا على إيمان راسخ بأن صوتيهما يشكلا فارقا في مستقبل أبنائهما وأحفادهما.

زوجان يتشاركا قرار اختيار المرشح الرئاسي لجمهورية مصر

وذكر الزوج الذي يبلغ من العمر 76 عاما، أن مصر بالنسبة له أكبر من مجرد وطن، إذ يروي لـ«الوطن» أنه اعتاد دائما على أن يشارك زوجته في كافة القرارات المهمة، وكانت الانتخابات الرئاسية هذه المرة أكثر أهمية، لذا قرر كل منهما النزول إلى اللجان الخاصة بهم والإدلاء بأصواتهم في منطقة «الزاوية الحمراء» بالقاهرة.

مشاركة في الانتخابات رئاسية منذ السادات

ويضيف الرجل السبعيني، أنه اعتاد على المشاركة في كافة الانتخابات الرئاسية التي عاصرها، بداية من الرئيس الراحل السادات، وحتى انتخابه للرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا شاركت في انتخابات كتير زمان، ولكن عشان سني مقدرش أفتكر تفاصيل كتيرة حصلت، وإنما مصر تستاهل إننا ننزل ونشارك بصوتنا اللي أكيد هيعمل فرق في مستقبل أحفادنا والأجيال القادمة».