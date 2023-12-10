رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

زوجان في الـ70 من عمرهما يشاركان في الانتخابات: «صوتنا هيرسم مستقبل أحفادنا»

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
01:54 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
مسن وزوجته

مسن وزوجته

زوجان تخطى عمرهما الـ70 عامًا، يقفان وسط طابور كبير من الناخبين، بانتظار دورهما للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، فلم يعيقهما تقدمهما في العمر، إلا أنهما كانا على إيمان راسخ بأن صوتيهما يشكلا فارقا في مستقبل أبنائهما وأحفادهما.

زوجان يتشاركا قرار اختيار المرشح الرئاسي لجمهورية مصر

وذكر الزوج الذي يبلغ من العمر 76 عاما، أن مصر بالنسبة له أكبر من مجرد وطن، إذ يروي لـ«الوطن» أنه اعتاد دائما على أن يشارك زوجته في كافة القرارات المهمة، وكانت الانتخابات الرئاسية هذه المرة أكثر أهمية، لذا قرر كل منهما النزول إلى اللجان الخاصة بهم والإدلاء بأصواتهم في منطقة «الزاوية الحمراء» بالقاهرة.

مشاركة في الانتخابات رئاسية منذ السادات

ويضيف الرجل السبعيني، أنه اعتاد على المشاركة في كافة الانتخابات الرئاسية التي عاصرها، بداية من الرئيس الراحل السادات، وحتى انتخابه للرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا شاركت في انتخابات كتير زمان، ولكن عشان سني مقدرش أفتكر تفاصيل كتيرة حصلت، وإنما مصر تستاهل إننا ننزل ونشارك بصوتنا اللي أكيد هيعمل فرق في مستقبل أحفادنا والأجيال القادمة».

اقرأ المزيد:

أسقف الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مدينة أكتوبر الجديدة يزور مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر الجديدة

حسام غالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «القومي للمرأة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير السياحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الفنانة نادية رشاد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم إسراء طارق أبو سعدة