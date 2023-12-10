أم تصطحب أطفالها الأربعة للإدلاء بصوتها في الانتخابات: «لازم يحسوا بالروح الوطنية»

حرصت إحدى المواطنات على اصطحاب أطفالها الأربعة، خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وتواجدت الناخبة رفقة أطفالها، داخل مقر لجنتها بالجامعة العمالية بمدينة نصر، لتلفت الأنظار، بحرصها على اصطحابهم معها خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية: «لازم يحسوا بالروح الوطنية»، وفقا لتصريحاتها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها حرصت على تواجد أبنائها في هذا العُرس الانتخابي، لتعزيز روح الوطنية داخلهم منذ الصغر.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

وتابعت: «هما متحمسين جدا أنهم ييجوا يحضروا حاجة زي دي لأول مرة في حياتهم، وده بيعلمهم حب الوطن والمشاركة من أجله». وشهد اليوم الأول للعملية الانتخابية، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.